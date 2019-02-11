Власти Санкт-Петербурга поддержат проекты социально ориентированных НКО

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства согласовали порядок предоставления в 2019 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства, сообщает пресс-служба администрации.

«На эти цели из городского бюджета планируется выделить 853,5 млн рублей. Средства будут направлены на финансовую поддержку творческих проектов – фестивалей, конкурсов, новых театральных постановок», – сообщается на сайте администрации города.

В том числе будут поддержаны международные фестивали «Дягилев P.S.» и DANCE OPEN, «Послание к человеку» и «ВИВАТ, КИНО РОССИИ!», социальные проекты для инвалидов, детей и молодежи – такие, как Российский Суворовский патриотический фестиваль.

«Благодаря помощи города интересные события становятся доступными или даже бесплатными для горожан и туристов. Субсидии предоставляются и негосударственным театрам города. Исключение составляют некоммерческие организации, в чьих афишах значится не менее 275 драматических спектаклей в год. Решения по всем заявкам принимает авторитетная экспертная комиссия, в которую входят известные деятели культуры», – говорится в сообщении.

Также утвержден порядок предоставления в 2019 году субсидий социально ориентированным НКО на компенсацию затрат по общественно полезным программам, в том числе по социальным услугам.

«Участники совещания также согласовали перечень 257 наиболее значимых спортивных мероприятий, которые планируется провести в Петербурге в 2019 году. В список вошли международные, всероссийские и общегородские соревнования, а также массовые спортивные мероприятия», – сообщили в администрации.