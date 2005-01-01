Венгрия по дешевке распродает истребители МиГ-29

Министерство обороны Венгрии запланировало распродать списанные МиГ-29 советского и российского производства за 10 млн долларов США, сообщают британские СМИ.

Минобороны выставило на продажу лот, в который входит 19 выведенных из эксплуатации истребителей, сообщило британское издание Janes.

Часть из самолетов полностью непригодны к полету, поясняет издание. В лоте также есть 20 двигателей и 293 компонента, включая вооружение бортов.

Начальная цена за лот определена в 2,8 млрд венгерских форинтов (10 млн долларов). Отмечается, что сделка должна быть одобрена соответствующими российскими властями.

По данным «Интерфакса», стоимость одного МиГ-29 на сегодняшний день может составлять в среднем 25 млн долларов в зависимости от комплектации самолета.