Матвиенко назвала задержание Арашукова «элегантным»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что задержание сенатора Рауфа Арашукова в ходе заседания прошло «элегантно» и «без голливудских сцен».

«Никаких наручников, никакого побега не было. Все было сделано очень элегантно в зале заседаний Совета Федерации, не было силовых акций, людей в масках, ничего такого. Трое интеллигентных молодых людей, высокие, стройные, очень обаятельные, в голубых красивых костюмах, в галстуках, просто пошли рядом с ним к выходу», – рассказала Матвиенко РИА «Новости».

Она пояснила, что после того как генеральный прокурор Юрий Чайка зачитал на заседании список обвинений, Арашуков был шокирован.

«Он был крайне растерян. На самом деле я чувствовала, что для него это была не просто неожиданность, а шоковое состояние. Он был абсолютно убежден, что этого не может быть», – сказала Матвиенко.

По ее словам, сенатор «психологически был полностью раздавлен и не знал, как себя вести».

«Сенаторы единодушно поддержали решение о снятии с Арашукова неприкосновенности, все прошло цивилизованно, в рамках закона, без голливудских сцен, все было сделано элегантно, красиво и как положено», – заключила спикер.

В ходе расследования дела Арашуковых было арестовано семеро человек: член Совфеда Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, исполнительный директор «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов.

В задержании сенатора приняли участие генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.