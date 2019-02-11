Турист из России погиб в Бангкоке после падения с четвертого этажа аэропорта

После падения с четвертого этажа на второй в международном аэропорту Суварнабхуми Бангкока погиб российский турист.

Согласно информации полиции, погиб 44-летний прибывший из Вьетнама российский турист. Это случилось примерно в 01.00 местного времени (21.00 мск в воскресенье), пишет ТАСС со ссылкой на газету «Кхаосод».

Пострадавшего госпитализировали, однако спасти не смогли. Мужчина скончался в больнице примерно в 04.00 (00.00 мск).

По версии полиции, он покончил с собой: на камерах видеонаблюдения можно заметить, как до падения погибший залез на телефонную будку для преодоления специального защитного экрана, который установлен для предотвращения падений.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы туриста. Имя мужчины не называется.