Назван срок проведения второго всероссийского форума «Наставник»

«Мы продолжим тиражировать практику наставничества, причем в абсолютно разных сферах: это и корпоративное наставничество, и наставничество в жизни, в социальной сфере в образовании», – заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, анонсируя проведение Второго всероссийского форума «Наставник» в апреле текущего года.

«Для нас сам термин «наставничество» и принцип очень близок, потому что АСИ – это, как мне кажется, ДНК наставничества. Весь принцип работы в АСИ построен на наставничестве. Когда приходит лидер проекта, он получает все необходимые и требующиеся в дальнейшем навыки, возможность развития компетенций, которых у него, возможно, и нет. Он получает наставника, а дальше, в процессе реализации проекта, очень многие лидеры и сами становятся наставниками для других проектов и внутри АСИ, и вовне агентства», – пояснила Чупшева, добавив, что агентство будет продолжать тиражировать практики наставничества.

«Форум мы планируем провести в Москве весной в начале апреля этого года. По итогам прошлого года у нас уже подготовлен «Атлас лучших практик наставничества», мы поддерживаем региональные и федеральные школы наставничества. Конечно, приглашаем всех к участию в этом году на площадку Агентства стратегических инициатив с новыми проектами», – сказала она.

Напомним, впервые форум «Наставник» прошел в февраля 2018 года на ВДНХ. Он объединил несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. Также в 2018 году окружные форумы «Наставник» были проведены в семи федеральных округах России.