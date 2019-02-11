Прокуратура попросила суд закрыть дело «школьного хакера»

На предварительном судебном заседании по делу экс-ученика новосибирской гимназии Владимира Жоглика прокуратура отказалась от своих обвинений в его адрес и попросила закрыть дело; ранее он обвинялся в том, что взломал электронный журнал, чтобы исправить оценки.

«Мной как государственным обвинителем по уголовному делу … сегодня суду заявлен отказ от поддержания государственного обвинения ввиду отсутствия в действиях Жоглика состава преступления, а именно в связи с малозначительностью совершенного им деяния», – передает слова прокурора Советского района Новосибирска Николая Земерова РИА «Новости».

По его словам, его действия формально содержали признаки преступного деяния, однако ввиду малозначительности не представляли общественной опасности, поэтому не считаются преступлением.

«Исправляя и удаляя оценки и иную информацию из дневника.ру не нарушил конституционные права потерпевших, а также эти действия не повлияли на итоговые оценки преподавателя об успеваемости этих учеников», – уточнил Земеров.

Он сообщил, что прокуратура трижды направляла акты с требованием рассмотреть вопросы о прекращении уголовного дела ввиду его малозначительности, но органами предварительного расследования эти акты не были удовлетворены.

Адвокат Жоглика Александр Балян сообщил, что суд рассмотрит ходатайство прокуратуры во вторник.

«Если обвинение отказывается, а защита не возражает, то у суда по большому счету выбора нет. Но загадывать мы не будем и завтра посмотрим», – сказал он.

Напомним, в отношении школьника из Новосибирска в 2017 году было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации». Его обвинили в том, что он взломал электронный дневник и исправил оценки себе и одноклассникам. Сейчас он является совершеннолетним.

Инцидент произошел в 2016 году, тогда учащийся новосибирской гимназии получил логин и пароль администратора электронного журнала, которые сообщил своему однокласснику. Тот исправлял плохие оценки себе и одноклассникам в течение месяца, однако затем это заметили сотрудники гимназии.