Студенты пошутили по поводу кражи картины в Эрмитаже

Представитель Государственного Эрмитажа сообщил в полицию о записи в книге отзывов и предложений, в которой шла речь о готовящемся похищении картины, в ГУ МВД Петербурга пояснили, что сообщение была шуткой.

«В полицию Центрального района Санкт-Петербурга обратился представитель Государственного Эрмитажа с сообщением о том, что в книге отзывов и предложений неизвестными оставлена запись о том, что скоро якобы будет похищена картина. Ими оказались трое студентов магистратуры в возрасте от 24 до 26 лет, две девушки и один молодой человек. Они признались полицейским, что одна из девушек сделала данную запись ради шутки», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В МВД уточнили, что с шутниками уже проведена профилактическая беседа.

27 января из Третьяковской галереи было похищено полотно Куинджи. Подозреваемого в похищении Дениса Чуприкова задержали на следующий день в Одинцовском районе Подмосковья. Там же была обнаружена украденная картина.