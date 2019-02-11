Президент Владимир Путин посетит Универсиаду в Красноярске, которая пройдет там в марте, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в понедельник президент намерен встретиться с министром спорта Павлом Колобковым, передает ТАСС.

Песков пояснил, что Путин намерен обсудить с министром развитие спорта в целом и узнать, как обстоят дела с подготовкой к Универсиаде.

Представитель Кремля уточнил, что в 11 февраля президент проводит несколько встреч, в том числе с экспертами в связи с подготовкой к посланию к Федеральному собранию, которое пройдет 20 марта.

Во вторник Путин отправится в Казань, заключил Песков.