Экс-депутата на Урале обвинили в похищении девочки

Жительница города Тавда Свердловской области 30-летняя Кристина Войнова обвинила своего бывшего мужа, экс-депутата местной думы 31-летнего Юрия Храмцова в похищении четырехлетней дочери.

Войнова рассказала Ura.ru, что за несколько дней до исчезновения ребенка она обращалась в полицию с заявлением о намерении ее бывшего супруга похитить дочь. «Мы расстались в декабре 2018 года. Я не запрещала Юрию видеться с дочерью, но он угрожал, что заберет ее», – сообщила она.

«29 января от них поступил ответ, что нет состава преступления. Через два дня он увез дочь», – добавила женщина.

Как выяснили полицейские, 2 февраля Храмцов с дочкой уехал в Казахстан. Он пояснил правоохранителям, что из Казахстана отправляется в Стамбул, а оттуда – на Северный Кипр. Когда бывший депутат вернется домой, неизвестно.

«Его родители сказали мне, что Юрий в Россию не вернется. Северный Кипр выбрал не случайно – это непризнанная республика, оттуда нет выдачи», – рассказала Войнова.

«Юрий играет на Московской бирже, деньги на жизнь у него есть. А полиция ничего и не пытается делать, тем более что его брат работает у нас в полиции. Что он, брата будет ловить?» – подытожила Кристина.

В ГУ МВД по Свердловской области заявили изданию, что тавдинские полицейские зарегистрировали заявление женщины, провели проверку, а собранные материалы передали в Следственный комитет.

«Представители МВД в кратчайший срок установили местонахождение отца с ребенком, установили с ним контакт. Мужчина пояснил, что не намеревается оставаться за границей на ПМЖ. Заверил, что по окончании отпуска вернется», – сообщил представитель ведомства.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области подчеркнул, что отец или мать «априори не могут быть похитителями своего ребенка». «Это чисто гражданско-правовые отношения. Урегулировать это надо в суде, что, насколько мне известно, гражданка и намеревается сделать», – добавил он.