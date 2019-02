Стали известны триумфаторы церемонии «Грэмми»

Американская кантри-певица и автор песен Кейси Масгрейвс и рэпер Childish Gambino (Дональд Гловер) стали лидерами по числу наград «Грэмми», полученных на 61-й церемонии.

Масгрейвс получила «Грэмми» в номинации «Альбом года» за пластинку Golden Hour, передает ТАСС со ссылкой на сайт национальной академии искусства и техники грамзаписи США.

Альбом также признали лучшим в стиле кантри. Кроме того певицу наградили за авторство лучшей кантри-песни (Space Cowboy) и за лучшее исполнение композиции в этом стиле (Butterflies).

Гловер стал лауреатом «Грэмми» в номинации «Запись года» за исполнение This is America. Также он получил премию «Песня года» как автор этой композиции. Песня This is America была удостоена номинации за лучшее музыкальное видео и лучшее исполнение в жанре рэп.

Также три «золотых граммофона» получила Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Две награды она получила за исполненную вместе с Брэдли Купером песню Shallow, третью – в номинации за «Лучшее сольное поп-выступление» за песню Joanne.