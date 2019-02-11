Путин назначил главу Совета при президенте по делам казачества

Глава государства Владимир Путин назначил помощника президента Анатолия Серышева председателем Совета при президенте России по делам казачества.

«Внести в состав Совета при президенте России по делам казачества (…) изменения, включив в него Анатолия Серышева – помощника президента России и исключив из него Беглова Александра», – говорится в распоряжении президента, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации.

Анатолий Серышев с декабря 2016 года по июнь 2018 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. В июне 2018 года перешел на работу в администрацию президента, где стал помощником главы государства. С июня того же года входит в Совет при президенте России по противодействию коррупции.