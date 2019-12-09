Учителя в Казани съездили в ОАЭ на деньги родителей учеников

Руководство одной из гимназий в Татарстане совершило корпоративный выезд в Объединенные Арабские Эмираты на средства, собранные с родителей учеников.

«Руководители ряда образовательных организаций превратили школы в бизнес-центры по выколачиванию средств с родителей учащихся», – сказал прокурор республики Илдус Нафиков, сообщает «Татаринформ».

Прокурор рассказал, что в гимназии № 19 и лицее № 35 Казани члены администрации начисляли себе премии за счет сбора денег с родителей учеников.

«За счет таких накоплений руководители ряда учреждений оплачивали себе мобильную связь, умудрились даже организовать корпоративные выезды в ОАЭ. Вы думаете, кто-нибудь из вышестоящего руководства обратил на это внимание, пресек незаконные действия? Нет», – подчеркнул он.

Однако мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что поездка по итогам международной олимпиады была согласована с Управлением образования исполкома города. «Это были средства и учителей, и родительского комитета», – пояснил он.

Ситуация также возмутила и главу Татарстана Рустама Минниханова. «На мой взгляд, это не совсем правильно. Если люди едут, они должны ехать за свой счет», – сказал он.

Ранее на Ямале родителей заставили сдавать деньги на подарки чиновникам.