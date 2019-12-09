Прокуратура начала проверку после публикации видео с нецензурной бранью мэра Липецка

Прокуратура Липецкой области начала проверку после появления в Сети видео, на котором мэр Липецка Евгения Уваркина матерится при осмотре парка, сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

Депутат областного совета Олег Хомутинников попросил прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета проверить скандальный ролик.

«К нам сегодня поступило обращение депутата Хомутинникова, который просит проверку поведения в общественном месте мэра Липецка. По этому обращению нами, безусловно, будет проведена проверка, и дана правовая оценка всем доводам, которые содержатся в обращении», – рассказала Ткачева РИА «Новости».

Ранее начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков заявил, что областные власти не будут реагировать на эту ситуацию.

Сама Уваркина признала, что на самом деле материлась в видео, однако оно было отправлено в рабочий чат и не предназначалось для общественности.