Депутат Ревенко передал медальон погибшего советского солдата его родственникам

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко и руководитель «Волонтерской роты» Антон Демидов в день Героев Отечества передали медальон погибшего советского бойца Алексея Ененкова его родственникам. Медальон нашли поисковики «Волонтерской роты» в Калужской области.

Ревенко поблагодарил собравшихся волонтеров за их работу, сообщается на сайте «Единой России».

«Сегодня мы передаем медальон Алексея Андреевича Ененкова, найденный поисковиками в Калужской области, его родственникам. Символично, что происходит это в День Героев Отечества», – сказал он.

Демидов отметил, что современное поколение осознает ответственность за Россию и берет в этом пример с героев страны.

«Мы – благодарное поколение и чувствуем ответственность за страну. Мы ориентируемся на этих героев. Мы – добровольцы. Добровольчество – это очень важный аспект жизни молодого человека», – отметил Демидов.

В парке ВДНХ также развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, ее длина составила 300 метров, а площадь – более 2 тыс. кв. метров. В рамках акции «Россия героев» полотно развернули волонтеры, юнармейцы и представители других общественных организаций.