На строительство почтового логоцентра под Новосибирском потратят 8 млрд рублей

«Почта России» и банк ВТБ через совместное предприятие – АО «Национальные Логистические Технологии» (НЛТ) – вложат 3 млрд рублей в оборудование для строящегося на территории аэропорта «Толмачево» логистического почтового центра (ЛПЦ) под Новосибирском.

В пресс-службе «Почты России» отметили, что затраты на покупку оборудования (3 млрд рублей) не входят в ранее озвученную сумму инвестиций в строительство ЛПЦ – 5 млрд рублей. То есть, общая стоимость проекта увеличивается до 8 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Ожидается, что первую партию оборудования доставят в январе 2020 года –на площадке ЛПЦ Новосибирска будет установлен сортировщик крупных посылок и почтовых емкостей.

«Начало поставок самого современного оборудования для Новосибирского ЛПЦ – это выход на финишную прямую. Мы максимально приблизились к этапу запуска важнейшего объекта, который будет обслуживать ряд крупнейших областей Сибири», – отметил заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.

Поставщиком оборудования выступит компания SF Express (КНР), которая также поможет с автоматизацией работы места международного почтового обмена (ММПО), обучением персонала, установкой конвейерного оборудования и гарантийным обслуживанием.

Руководитель департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал» Олег Панкратов выразил мнение, что «реализация проекта НЛТ способствует существенному увеличению доли электронной торговли в России».

Напомним, на территории аэропорта «Толмачево» строится почтово-логистический центр площадью 45 тыс. кв.м, он позволит обрабатывать 2 млн почтовых отправлений в сутки.

Ввод центра в эксплуатацию запланирован на конец первого полугодия 2020 года.