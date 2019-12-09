МИД призвал не использовать права человека как повод вмешательства во внутренние дела стран

МИД России призвал мировое сообщество не использовать тему прав человека в политических и экономических целях, говорится в комментарии ведомства по случаю Международного дня прав человека.

«Вызывает сожаление политика ряда стран, нацеленная на задействование вопросов прав человека в своих узких конъюнктурных политических и экономических интересах, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Россия всегда выступала против таких подходов, указывала на безальтернативность конструктивного международного сотрудничества в правозащитной сфере, на недопустимость применения политики двойных стандартов, необходимость должного уважения национальных, культурных и исторических особенностей развития государств», – говорится в комментарии ведомства на официальном сайте.

Отмечается, что Россия по-прежнему рассматривает стандарты и принципы Всеобщей декларации прав человека, международных пактов о правах человека и универсальных правозащитных инструментов в качестве «незыблемого фундамента современного международного режима защиты прав человека».

«Убеждены, что эффективное осуществление странами своих международных обязательств в рамках существующих инструментов возможно только на принципах диалога и сотрудничества с привлечением всех заинтересованных сторон в процесс выработки и принятия решений в правозащитной сфере», – добавили в МИДе.

Ведомство подчеркивает, что именно этих принципов Россия будет придерживаться в случае своего избрания в состав Совета ООН по правам человека на период 2021-2023, выборы в который состоятся осенью следующего года в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Убеждены, что избрание России в этот важный межправительственный орган ООН будет способствовать налаживанию конструктивного диалога по всему спектру международной правозащитной повестки дня», – подытожили в ведомстве.