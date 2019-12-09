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Зачем Путин отправляет к Трампу Лаврова

Единственная встреча Трампа и Лаврова в Белом доме состоялась 10 мая 2017 годаФото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров во вторник едет в Вашингтон. Сразу после встречи в верхах в «нормандском формате» в Париже глава МИДа проведет переговоры в американской столице. Наверняка будет встреча с Трампом – вторая за все время его президентства. При нынешнем состоянии российско-американских отношений – это важнейшее событие. Но чем вызван внезапный визит? Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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              Новый секретарь Общественной палаты рассказала о способности ОП «служить переводчиком»

              9 декабря 2019, 14:18

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Заслуженный юрист России, новый секретарь Общественной палаты Лидия Михеева в своем первом интервью в должности рассказала, как ОП под ее руководством будет стараться придать вес своим предложениям, которые носят рекомендательный характер, и изменить атмосферу в российском обществе.

              «Когда руководитель уходит, нередко бывает, что кто-то из заместителей подхватывает его фронт работы. Честно говоря, не думала об этом совершенно, пока коллеги не предложили занять позицию секретаря. Хотела бы сказать всем, кто меня поддержал, спасибо за доверие. За те полгода, что нам предстоит работать в шестом составе палаты, я надеюсь его оправдать», – сказала она в интервью «Коммерсанту».

              Она отметила, что Общественная палата всегда была дискуссионной площадкой, на которой могут обсуждаться ключевые для общества проблемы, и этот потенциал мы продолжим раскрывать.

              «Сегодня задачи нам ставит сама жизнь: они формируются в результате общения с людьми в регионах на форумах «Сообщество», в результате дискуссии с коллегами. В нашем распоряжении есть и результаты социологических замеров. Они показывают, что гражданами востребовано: прежде всего профессиональная работа с обращениями, участие институтов общественного контроля в достижении национальных целей, содействие реализации национальных проектов», – сказала она.

              Михеева пообещала, что ОП будет не только инструментом обобщения общественной позиции, но и «ее транслятором для государственной власти».

              «ОП способна служить своего рода переводчиком – объяснять, что волнует граждан, на языке, который понятен органам власти. В этом деле, думаю, помогут мои компетенции и моих коллег», – сказала Михеева.

              Говоря о возможности наделения ОП правом законодательной инициативы, она отметила, что и так ни один документ, который общественники направляли в министерства, в Госдуму или в Совфед, не остался без рассмотрения.

              «Тут важно другое – наладить коммуникацию между общественностью и законодателем, ведь нередко они просто на разных языках говорят. Мы уже много раз говорили об этом – новый закон должен быть понятен людям, он должен обсуждаться заранее, граждане должны иметь возможность высказаться и повлиять на содержание закона», – заявила она.

              Глава ОП отметила, что палата выступала инициатором ряда законопроектов, в том числе закона о паллиативной помощи.

              «Законы об общественном контроле, о палатах субъектов РФ, о социальном предпринимательстве, о самозанятых, о добровольчестве – все они были разработаны со значительным участием ОП. Необходим анализ и модернизация всего законодательства о некоммерческом секторе. Создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных НКО – один из приоритетов. Регулирующее их деятельность законодательство появилось в начале 1990-х годов. 20 лет прошло, изменилась правовая система, жизнь поменялась. НКО теперь востребованы в новой сфере – социальные услуги. Мы сейчас проводим мониторинг применения федеральных законов об НКО, готовим предложения по совершенствованию законодательства. Будем обсуждать и подготовленный членами Совета федерации законопроект о домашнем насилии», – сказала Михеева.

              По ее словам, в ситуации с этим законопроектом важнее не сам документ, а наличие «определенной атмосферы в обществе», то есть нетерпимости к насилию, сочувствия к жертве.

              «Если законодателю и следует уточнить положения об ответственности за недостойное, грубое, унизительное поведение, за посягательство на телесную неприкосновенность, то при этом нужно еще и подумать о принятии целого комплекса мер по предотвращению такой ситуации, такого явления. Мы хотели бы более глубоко проработать этот законопроект и посмотреть, насколько в нем продумана профилактика», – заявила глава ОП.

              По ее словам, нередко хороший закон почему-то не работает.

              «Если он не применяется, то бессмысленно его улучшать – проблема не в законе. Анализ правоприменения станет одним из приоритетных направлений в работе ОП. Но это не значит, что палата будет заниматься только этим, иначе она превратится в офис законопроектной работы, а мы не про это», – сказала Михеева.

              Работу ОП она назвала «народным лоббизмом»: продвижением чаяний граждан и конвертацией их интересов в форму законопроекта или поправки.

              В ситуации с пенсионной реформой, в частности, ОП хоть и поддержала ее, но со «значительным количеством поправок и рекомендаций, многие из которых были учтены».

              «Подчас заключения палаты содержат предложения, которые должны видоизменить закон, но мы понимаем, что их законодатель не примет, потому что в настоящий момент власть видит иначе публичный интерес. Любой закон – это всегда компромисс. Мы осознаем, что не все наши поправки принимаются», – заявила она.

              По ее словам, формы работы ОП сейчас реорганизуются, чтобы быть ближе к людям.

              «Мы уже начали проектировать новый сайт, в проект которого заложено больше интерактивных возможностей. Там появится возможность обработки пожеланий граждан и их доставки до нужного адресата. У нас и сейчас есть удаленная приемная, но в данном случае нужна еще аналитика всего массива проблем и пожеланий, которые поступают. Ее результаты будут направляться в органы власти», – сказала она.

              Михеева отметила, что ОП должна стремиться решать реальные проблемы граждан, и этой ей во многом удается.

              «Каждый день в палату поступает несколько десятков обращений, будем стараться разбираться с каждым случаем. Вторая наша задача – двигаться от решения таких конкретных проблем к предложению системных мер, к нормативным решениям. В этом ключе, в усилении этой связки – от частного к общему – и будем двигаться в ближайшие месяцы. Будем развивать сетевое взаимодействие с институтами гражданского общества – СПЧ, уполномоченными, общественными наблюдательными комиссиями, региональными общественными палатами», – заявила она.

              Секретарь ОП назвала важнейшим направлением работы палаты мониторинг ситуации в регионах с точки зрения динамики некоммерческого сектора, состояния общественных институтов.

              «Например, мы провели мониторинг деятельности региональных общественных палат – данные есть в проекте ежегодного доклада. Отношение региональных властей к палатам во многом является индикатором отношения к общественным институтам в целом. В ряде регионов есть серьезные программы поддержки некоммерческого сектора, региональные палаты достойно финансируются и эффективно выполняют функцию ресурсного центра для НКО. А где-то у палаты не то, что аппарата своего нет – нет даже никакого помещения. Мы постараемся взять эту проблему на контроль», – заявила Михеева.

              Общественную палату она назвала институтом, который формируется из неравнодушных людей, заметив, что среди членов палаты много специалистов высокого уровня с активной жизненной позицией.

              «Это нормально, что их замечают. Действительно, только за последний год более 30 членов региональных палат были избраны в законодательные собрания субъектов, несколько членов федеральной палаты сейчас работаю в Госдуме, в администрациях городов и регионов. Наверное, это правильное движение. Однако главное конкурентное преимущество ОП в том, что мы здесь не ведем политическую борьбу, мы стараемся сформировать общественную, взвешенную позицию по наиболее важным вопросам жизнеустройства страны и донести ее до людей, принимающих решения», – заявила она.

              Говоря об октябрьском опросе ВЦИОМа, она заметила, что уровень одобрения деятельности палаты составляет около 40%, что больше, чем у многих органов власти.

              «Рейтинг – это часто не столько про институт как таковой, сколько про действующих его участников. Каждый член палаты уникален, по-своему выстраивает свою деятельность. Мы работаем не для рейтингов, а для людей. Реальные результаты важнее рейтингов, а результаты есть», – заявила Михеева.

              Ранее в понедельник Общественная палата России шестого созыва в понедельник на своем втором в этом году пленарном заседании избрала Лидию Михееву новым руководителем палаты.


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