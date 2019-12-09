Неизвестные устроили погром в центре помощи детям-инвалидам в Севастополе

Неизвестные разгромили центр помощи детям-инвалидам в Севастополе, по данному факту начата проверка, рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

«Поступило заявление о повреждении имущества центра. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причастные лица», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как сообщила член Общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина, помещение принадлежало общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети».

«В помещении силами родителей долго делали ремонт, чтобы начать работать с детьми Севастополя. На новой площадке могли стартовать новые проекты для детей с ментальными нарушениями», – сообщила Кирюхина. Она добавила, что неизвестные вырвали розетки, разломали стены из гипсокартона, изуродовали стены, а в ванной комнате разбили плитку.

Тем временем врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал помощь в восстановлении центра.

«Мы в беде не бросим организацию. Те родители, которые занимаются тем, что стараются ребятишек так или иначе интегрировать в жизнь, заслуживают уважения. Приложим все усилия, чтобы привести все в порядок», – сказал Развожаев.