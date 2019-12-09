Политолог оценила избрание Михеевой секретарем Общественной палаты

«Избрание Михеевой я оцениваю положительно. Очень здорово, что Общественную палату впервые возглавила женщина. Для российской общественно-политической практики это фактически новация», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог и феминистка Анна Федорова, комментируя избрание Лидии Михеевой новым секретарем Общественной палаты России.

«Потому очень приятно видеть, что у нас на важных постах появляется все больше женщин. Но понятно, что это не единственное преимущество Михеевой. Она замечательный, блестящий юрист и очень опытный человек, давно работающий в Общественной палате и хорошо понимающий принципы работы этой организации», – добавила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

По ее словам, от нового руководства ОП следует ожидать «активизации работы по многим направлениям», а также «повышения роли Общественной палаты в развитии гражданского общества». «Над этим работа и сейчас ведется. К тому же у Михеевой будут сильные заместители, и они ей будут помогать», – заключила Федорова.

Напомним, в понедельник Общественная палата России шестого созыва на своем пленарном заседании избрала Лидию Михееву новым руководителем палаты. Ранее Михеева являлась заместителем секретаря ОП.

Кроме того, новыми заместителями секретаря ОП РФ избраны председатель комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Пост руководителя Общественной палаты оставался вакантным с 21 октября, когда президент Владимир Путин назначил экс-секретаря ОП Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно регламенту, секретарь организует работу совета палаты, представляет палату в отношениях с органами государственной власти, направляет заключения ОП РФ на законопроекты, участвует в формировании общественных наблюдательных комиссий.

Лидия Михеева – председатель совета (руководитель) ФГБНУ «Исследовательский центр частного права при президенте РФ». Родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. В 1993 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, является доктором юридических наук, заслуженный юрист России.