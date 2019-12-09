В Пермском крае матери в декретном отпуске получили новые профессии

В Пермском крае 192 женщины, находящиеся в декретном отпуске, дистанционно получили новые профессии. Им не пришлось отрываться от воспитания детей и посещать образовательные учреждения. И благодаря нацпроекту «Демография» в следующем году число таких женщин увеличится до 744.

«Программа по обучению женщин, находящихся в декретном отпуске, ведется в Пермском крае уже не первый год. Однако с 2020 года мы приступаем к реализации нацпроекта «Демография». Он распространяется на женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет, а также на незанятых женщин до достижения ребенком дошкольного возраста (6 лет)», – рассказал газете ВЗГЛЯД начальник отдела проектов и программ в сфере содействия занятости Министерства социального развития Пермского края Сергей Суворов.

Обе категории матерей могут бесплатно обучиться за счет средств нацпроектов. 95% суммы дает федеральный бюджет, 5% – местные средства, пояснил собеседник. По его словам, с 2020 года в рамках реализации нацпроекта в Пермском крае планируется переобучить 744 женщины. Максимальный период обучения составляет 6 месяцев.

«Понятно, что за три года ухода за ребенком квалификация женщины падает и для работодателя она может быть не очень желанным работником, поскольку за это время могли появиться более квалифицированные конкуренты. Но если женщина к окончанию декретного отпуска восстановит свою квалификацию, то скорее всего она без проблем обратно вольется в трудовую деятельность. Ведь за полгода можно получить достаточно качественное образование и вновь стать востребованным специалистом», – подчеркнул Суворов.

При этом программа учитывает разные ситуации, отметил собеседник. Бывает, что за период декретного отпуска в организации могут происходить разные процессы, в том числе ее ликвидация. В этом случае матерям предоставляется возможность освоить новую профессию и устроиться после отпуска уже на другое место работы.

«Есть и другая категория матерей, которые по разным причинам не находились в трудовых отношениях. Для них также есть возможность получить профессию или стать самозанятыми. Обучиться, например, профессии парикмахера, визажиста, мастера маникюра и так далее. Практика показывает, что такие профессии у мам, выходящих из декрета, очень популярны», – поделился собеседник.

Говоря о технической стороне вопроса, Суворов пояснил, что для начала обучения женщина должна обратиться в Центр занятости населения и написать заявление с указанием желаемой профессии и формы обучения.

«Далее формируется небольшая группа – от 5 до 15 человек. Акцент мы делаем на очном обучении, поскольку оно, как правило, оказывается качественнее. Однако жительницам небольших или удаленных населенных пунктов, которые не могут приезжать в образовательную организацию, мы предоставляем возможность обучиться дистанционно», – отметил Суворов.

В этом случае мамы используют интернет, Skype, другие программы. Уроки записываются на видео, в ответ мамы высылают курирующему преподавателю свою работу. Выпускное, финальное задание, в основном выполняется все-таки при личном присутствии.

«Один раз все же придется приехать, чтобы свою работу защитить и получить документ об образовании. И после этого человек получает возможность полноценно вернуться к трудовой деятельности», – резюмировал Сергей Суворов.