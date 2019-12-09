Артемий Лебедев раскритиковал дизайн акции в поддержку Голунова

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал оформление акции «Я/Мы Иван Голунов» в поддержку журналиста Ивана Голунова, дело в отношении которого о якобы попытке сбыта наркотиков было прекращено в связи с недоказанностью его вины.

«Претензия к дизайну остается. Можно было воспользоваться случаем и сделать реально крутую штуку», – сказал Лебедев в эфире шоу «Хейт-ток» на онлайн-платформе PREMIER. Его слова приводит RT.

По словам дизайнера, «очень мощной, графичной вещью» была акция Je suis Charlie после теракта в Париже. «Она переводилась на все языки. И это образ запоминаемый», – подчеркнул он.

«А «Я/Мы» – это кусок говна», – добавил Лебедев.

По его словам, в подобных ситуациях на дизайнере лежит ответственность, ему предоставляется «исторический шанс», который нельзя упустить. В этом случае, по мнению Лебедева, шанс был упущен.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования.

После этого два генерала полиции были уволены указом президента Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.