В России собрались ввести новые меры борьбы с коррупцией

В следующем году в России появятся новые меры для борьбы с коррупцией, в частности с «откатами», сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.

В интервью «Коммерсанту» он сказал, что «комплекс дополнительных антикоррупционных мер» разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

«Они коснутся, в том числе, борьбы с «откатами» и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», – сообщил генпрокурор.

Чайка также напомнил, что в прошлом году прокуроры получили право инициировать аресты активов. «Это решило проблему с тем, что руководители уличенных в коррупционных правонарушениях предприятий успевали, так скажем, спрятать свое имущество и обанкротить компании», – отметил он.

Ранее в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что сотрудники МВД стали одними из лидеров среди привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД