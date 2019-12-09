Стало известно о планах провести встречу Путина и Зеленского

На понедельник в Елисейском дворце по завершении переговоров лидеров нормандской четверки запланирована двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил источник, близкий к организации саммита в Париже.

«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в нормандском формате и совместной пресс-конференции четырех лидеров», – сказал источник ТАСС.

По его словам, отдельные встречи Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате «четверки».

На встречу четырех лидеров в нормандском формате предварительно отводится два с половиной часа.

Газета ВЗГЛЯД писала о вредных советах, которые получил Зеленский в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Сам Зеленский заявлял, что у Украины очень сильная позиция перед саммитом «нормандской четверки».

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