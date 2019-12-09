Прыжок Плющенко стал причиной поломки стадиона в Румынии

Фигурист Евгений Плющенко во время выступления в Румынии пробил коньком трубу системы заморозки, торчавшую изо льда.

Как написал Плющенко в своем Instagram, за час до начала шоу в румынском городе Клуж лед на арене не был готов.

«Лужи, торчащие трубки, не то что прыгать, кататься было бы невозможно», – написал он.

Команда Плющенко решила перенести шоу на следующее утро, чтобы подготовить площадку, но проблемы со льдом так и не устранили.

«Лед нас все равно подвел, помимо дырки в середине льда, которую все аккуратненько объезжали, к концу шоу лед начал таять и трескаться, но мы все-таки рискнули с Саней в финале прыгнуть. Он прыгнул и упал, я тоже прыгнул, попал коньком в водяную трубку, упал и случился фонтан де Треви! Вы когда-нибудь такое видели? Я точно нет!», – написал Плющенко.

Напомним, в ноябре полиция начала проверку по заявлению продюсера Яны Рудковской и ее мужа, российского фигуриста Евгения Плющенко о вымогательстве у них 2 млн рублей при помощи ритуалов и проклятий.