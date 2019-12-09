Сибирские ученые нашли способ спасти осетра от браконьеров

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали метод, позволяющий отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в аквакультуре, от икры и филе их диких сородичей, что поможет сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы ценных пород, сообщили в пресс-службе СФУ.

Новый метод основан на анализе жирных кислот, попадающих в организм рыб с пищей. Наличие и соотношение различных жирных кислот у диких рыб и у особей, выращенных в рыбных хозяйствах существенно различается.

«В кормах, используемых в рыбохозяйствах для набора массы осетровых, есть особые жирные кислоты, которые потом легко обнаружить в филе или икре. У диких сородичей таких «меток» мы не найдем, поскольку питаются они в основном беспозвоночными, мальками и водорослями, которые содержат свои специфические биохимические маркеры», – передает РИА «Новости» слова доцента кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасияи Рудченко.

Анализ соотношения «аквакультурных» и «диких» жирных кислот в рыбе и субпродуктах проводится при помощи хроматографов, оснащенных масс-спектрометрическими детекторами и занимает не более суток.

По словам ученых, если при анализе жирных кислот будут выявлены высокие уровни олеиновой и линолевой кислот, то, значит, рыба легального происхождения, но если же будут найдены большие дозы эйкозапентаеновой кислоты и ряда других жирных кислот, первоисточником которых являются енисейские диатомовые водоросли, то рыба, скорее всего, добыта незаконно.

«В университет неоднократно обращались представители правоохранительных органов с просьбой провести экспертизу конфискованной икры и филе осетровых рыб. Теперь мы готовы сделать свой вклад в защищенность ценнейших природных ресурсов Енисейской Сибири», – рассказал руководитель исследования, заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ, член-корреспондент РАН, профессор Михаил Гладышев.

Напомним, в сентябре губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выступил с предложением сделать чипирование осетров обязательным для производителей черной икры.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД