Названы самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.

Самой популярной маркой в России оказалась LADA, продажи которой за ноябрь составили 31 217 экземпляров. За российским производителем следуют корейцы KIA с результатом 19 612 проданные единицы и Hyundai с показателем 16 314 штуки. Суммарно на долю трех брендов пришлось более 40 процентов российского авторынка, передает РИА «Новости»..

Пятерку лидеров замыкают Renault (12 833 единицы) и Volkswagen (9 160 единиц). В топ-10 также попали Skoda (9 050 единиц), Toyota (8 806 единиц), GAZ (6 309 единиц), Nissan (5 113 единицы) и Mitsubishi (4 124 единицы).

Всего за ноябрь продажи новых автомобилей составили 156 848 штук, что на 6,4 процента меньше, чем за тот же период 2018 года. Падение рынка также зафиксировано по итогам 11 месяцев – на 2,8 процента до 1 580 297 единиц.

Ранее были названы самые угоняемые в Москве автомобили.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД