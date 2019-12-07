В Москве полковник затеял драку со скорой

Полковник одной из спецслужб дал отпор врачам скорой помощи, пытавшимся оказать ему помощь, сообщают российские СМИ. По их информации, инцидент произошел в Москве в Малом Конюшковском переулке.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчину в нетрезвом состоянии обнаружили в крови с разбитой головой. Полковник отказался от помощи и «вступил в потасовку с медиками», говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что медики пытались забрать мужчину в больницу, признав рану опасной.

Позднее полковник объяснил, что поскользнулся и упал на обледенелом тротуаре. Стражи порядка убедили его поехать в больницу.

В сентябре сообщалось об инциденте с полковником полиции в Петербурге. По информации СМИ, бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя», коим оказался замначальника УГИБДД города Алексея Старова, однако план провалился.

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