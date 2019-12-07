Илон Маск выиграл суд у помогавшего спасать детей в Таиланде дайвера

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал спасать детей из затопленной пещеры в Таиланде. Бизнесмен назвал его педофилом после того, как дайвер раскритиковал подводную лодку Маска.

Американский суд встал на сторону Маска, защита которого настаивала, что предприниматель на самом деле не называл Ансворта педофилом и не подразумевал, что тот таковым является, а лишь употребил это слово в качестве насмешки, передает «Би-би-си».

Он назвал дайвера «pedo guy», что на родине Маска – в ЮАР – якобы считается обычным выражением, настаивали адвокаты.

«Вердикт дает нам понять, что можно выдвигать какие угодно обвинения, можно позволять себе самое омерзительное вранье, и тебе за это ничего не будет», – заявил адвокат Ансворта.

В сентябре 2018 года британский спелеолог, дайвер Вернон Ансворт обвинил американского миллиардера Илона Маска в клевете и потребовал выплаты компенсации.

До этого Ансворт заявил, что подводная лодка, предложенная Маском для спасения детей, является частью пиар-акции, и посоветовал миллиардеру засунуть ее «куда поглубже». Маск в ответ обозвал дайвера «педофилом», но позже решил извиниться.

Однако затем он повторил обвинения. В письме, которое получил портал BuzzFeed, основатель Tesla назвал Ансворта насильником детей, передает «Интерфакс».

«Он пожилой одинокий, белый мужчина из Англии, которые 30-40 лет либо путешествовал, либо жил в Таиланде, в основном в районе пляжа Паттайи. Потом переехал в Чианграй, чтобы жениться на 12-летней девочке», – пишет Маск.

Напомним, в июле 2018 года Маск предложил создать мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде, однако спасатели решили выводить детей уже привычным для них способом, что не понравилось бизнесмену.