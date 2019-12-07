Лидер «Альянса врачей» не стала отрицать наличие родственника в ФСБ

Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева не стала отрицать, что один из членов ее семьи занимает высокую должность в Федеральной службе безопасности (ФСБ). Общественница заявила, что не имеет права обсуждать работу своих близких, хотя ранее категорически опровергала данные о таком родстве.

«Это родственники моего мужа, я не имею права даже что-то обсуждать. Если они где-то работают, то это их личное дело, я даже про это не знаю. Моя личная жизнь в стороне от моей работы, она никак не должна влиять на мою работу. Как зависит моя деятельность от того, что у моего мужа какие-то родственники где-то работают?» – ответила Васильева на вопрос Ura.ru, не сказав напрямую, есть ли у нее родные, занятые в спецслужбах.

Информация о том, что в семье Васильевой может быть высокопоставленный сотрудник спецслужб, появилась в ноябре. Сразу несколько telegram-каналов сообщили, что свекор Васильевой – действующий генерал ФСБ. По сведениям блогеров, именно благодаря этим связям глава «Альянса врачей» беспрепятственно осуществляет свою деятельность. Позднее в разговоре с агентством Regnum Васильева решительно отрицала эти сведения, утверждая, что у нее «нет родственников в таких органах».

Однако затем в Telegram разошлась фотография со страницы общественницы в соцсетях, на которой запечатлен пожилой мужчина с ребенком на руках. Предположительно, на снимке – свекор Васильевой, работающий в ФСБ. Отвечая на вопрос о фотографии, глава «Альянса врачей» подтвердила, что мужчина является членом ее семьи, но ушла от ответа о его работе.

«Альянс врачей», созданный при поддержке блогера Алексея Навального, известен организацией забастовок в российских больницах.

В середине ноября стало известно, что учредитель фонда Евгения Чичваркина, который собирает за границей пожертвования для ФБК Навального, Екатерина Терешкина полтора года сотрудничала с ФСБ и была невыездной.