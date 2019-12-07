Молодежь Британии разучилась говорить «спасибо»

Британское издание Metro опубликовало результаты исследования, согласно которому современная молодежь считает старомодным говорить «пожалуйста» и «спасибо», а также уступать места в транспорте пенсионерам или беременным женщинам.

Согласно результатам исследования страховой компании Privilege, четверо из десяти современных молодых людей отказываются уступить свои места в общественном транспорте пенсионерам или беременным женщинам, почти треть (28%) игнорируют «этикет очереди», и 53% не говорят «будьте здоровы», когда кто-то чихает, сообщает британское издание Metro.

Исследование показало, что 84% миллениалов считают, что говорить «пожалуйста» и «спасибо» просто старомодно. При этом лишь 16% считают, что класть локти на обеденный стол некрасиво.

Исследование предполагает, что у миллениалов на самом деле есть новый кодекс поведения, который имеет для них большее значение.

Издание приводит Топ-10 современных некрасивых поступков: 1. Мусорить – 72% 2. Слушать музыку слишком громко – 56% 3. Слишком громко разговаривать в общественном транспорте – 53% 4. Пользоваться телефоном за обеденным столом – 52% 5. Читать чужие телефонные сообщения – 50% 6. Занимать слишком много места в переполненном общественном транспорте – 49% 7. Говорить с кем-то, глядя в свой телефон – 47% 8. Не снимать наушники во время разговора с кем-то – 42% 9. Заваривать чай и не предлагать его другим – 36% 10. Смотреть чужие фотографии в социальных сетях без разрешения владельца – 33%.

Ранее поколению миллениалов предрекли безработицу и быструю смерть.

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