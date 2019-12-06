Названы сроки возвращения российских моряков с задержанного в Британии судна

Российские моряки с судна Jireh, задержанного в британском Портленде, как ожидается, смогут вернуться в Россию на следующей неделе, сообщил представитель посольства.

По словам представителя российского посольства в Великобритании, «планируется, что уже на следующей неделе моряки смогут вернуться в Россию», передает РИА «Новости»

«Посольство находится на связи с экипажем судна «Джирех» (Jireh). По имеющимся у нас сведениям, провизии и питьевой воды российским морякам должно хватить еще на восемь дней. В настоящее время судовладелец решает вопрос, связанный с оплатой труда экипажа судна», – заявил представитель дипмиссии.

«Продолжаем держать ситуацию на контроле», – добавил представитель посольства.

Напомним, в конце ноября в британском Портленде было задержано судно «Джирех» (Jireh) под флагом Нигерии, следовавшее из Норвегии в Сенегал. Экипаж судна состоял из девяти россиян.

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