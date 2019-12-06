В Россию привезли незарегистрированный препарат для детей

Около 380 упаковок незарегистрированного в России лекарства «Мидазолам» привезли в страну в специальной детской форме, сообщила помощник директора Московского эндокринного завода (МЭЗ) Ирина Дорофеева.

Таким образом план по первой поставке незарегистрированных лекарств выполнен более чем на 95%, отметила Дорофеева, передает ТАСС.

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в России. Решение было принято после резонансных случаев, когда правоохранительные органы предъявляли претензии к россиянам после покупки таких препаратов через интернет.

«В полном объеме – 380 упаковок, согласно распоряжению правительства завезено. Рассчитано на 12 регионов в соответствии с потребностью, которую Минздрав собрал. С учетом ввоза «Мидазолама» это будет уже больше, чем 95% [от плана]», – сказала Дорофеева.

Она пояснила, что это удобная форма препарата для детей – в виде капель вместо инъекций. «У нас он выпускается на предприятии, но он выпускается в инъекционной форме. Он относится к перечню психотропных веществ, применяется для лечения эпилептического синдрома в том числе», – добавила помощник директора.

Кроме того, по словам Дорофеевой, для окончательного закрытия плана по ввозу незарегистрированных препаратов в России, осталось поставить только 170 упаковок «Фенобарбитала». «Пока дать точную дату [ввоза] не можем, но [планируется] до конца года», – сказала она.

Представители общественных организаций заявляли о том, что не менее 2 тыс. детей в России нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, оценивают число нуждающихся профильные национальные медицинские исследовательские центры.

Ранее МЭЗ в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок «Клобазама» (международное непатентованное название препарата «Фризиум»).

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.