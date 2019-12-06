АПЛ «Казань» поразила надводную цель на испытаниях в Белом море

Атомная подлодка (АПЛ) «Казань» проекта «Ясень-М» провела торпедную стрельбу по надводной цели в Белом море, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Испытательные стрельбы были проведены в специальном морском полигоне Северного флота», – сообщили в пресс-службе Северного флота, передает ТАСС.

Там добавили, что АПЛ успешно поразила цель.

В четверг «Казань» успешно поразила условную подлодку в Белом море.

Напомним, в мае источник в ОПК сообщил, что атомную подводную лодку «Казань» проекта 885М не сдадут в эксплуатацию в 2019 году, так как на ней необходимо доработать вспомогательные системы, которые не отвечают требованиям Минобороны.