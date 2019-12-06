Стартовал тест по специализации «Здравоохранение» в рамках конкурса «Лидеры России»

В пятницу для участников специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» стартовал тест «Управленческие компетенции в сфере охраны здоровья», сообщил замминистра здравоохранения, победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, наставник специализации «Здравоохранение» Олег Салагай.

Салагай сообщил, что «специализированный этап тестовой оценки в конкурсе «Лидеры России» по треку «Здравоохранение» – это тест, который подготовлен ведущими организаторами здравоохранения при активном участии Национальной медицинской палаты», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Он включает в себя «оценку четырех блоков знаний: вопросы экономики здравоохранения, вопросы общественного здоровья, вопросы организации здравоохранения, кадрового обеспечения и вопросы правового регулирования сферы здравоохранения».

Данный набор тематик «позволяет наиболее оптимальным образом оценить те знания, которые имеются у конкурсантов, понять, знают ли они все необходимые составляющие организации здравоохранения».

Салагай пожелал участникам успехов. «Убежден, что наши коллеги очень хорошо подготовлены», – добавил он.

На прохождение теста по специализации «Здравоохранение» у участников есть двое суток – 6 и 7 декабря. Прохождение займет около 60 минут: 80 вопросов – на решение каждого выделено по 35 секунд. Тест «Управленческие компетенции в сфере охраны здоровья» состоит из четырех блоков: первый блок – это «Организация оказания отдельных видов медицинской помощи и отраслевые особенности кадровой политики», второй блок – это «Общественное здоровье и медико-социальные показатели населения».

Всего на участие в конкурсе «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» было подано 9 тыс. 745 заявок. По итогам дистанционного этапа к очным испытаниям будут допущены 300 человек от каждого трека.

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями участники дистанционного тестирования по специализации «Здравоохранение» получат 12-13 декабря.

Финалисты и победители конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» смогут повысить квалификацию в ведущих вузах страны, также им будет предоставлена возможность занять высокие должности в системе Министерства здравоохранения России, в том числе подведомственных научных и учебных учреждениях.

Наставниками победителей конкурса «Лидеры России 2020» по треку «Здравоохранение» станут авторитетные и знаковые для страны специалисты в области охраны здоровья: выдающиеся врачи, управленцы, руководители главных медвузов России: министр здравоохранения Вероника Скворцова; глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль; академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия и другие известные врачи и управленцы в сфере здравоохранения.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

Напомним, 4 октября 2019 года президент России, председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 22 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тыс. заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 тыс. 745 – на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.