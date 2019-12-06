Родственники не увидели криминала в смерти российского миллиардера в Лондоне

Родственники скончавшегося в Лондоне собственника группы компаний «Магнат» Дмитрия Обретецкого не считают, что его смерть связана с криминалом, сообщил источник в деловых кругах Волгограда.

«Его (Обретецкого) не похоронили, полиция не отдает тело. У родственников нет подозрений на неестественные причины смерти, но полиция проверяет все версии», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что проверка полиции может продолжаться неделю. Источник отметил, что родственники собираются кремировать тело бизнесмена.

Семья миллиардера попросила свидетелей дать показания по ДТП, в котором погиб Обретецкий, а остальных – воздержаться от спекуляций на тему трагедии, говорится в заявлении семьи бизнесмена.

«Дмитрий был спокойным и непубличным человеком. Мы потеряли самого потрясающего человека, наполнявшего нашу жизнь. Мы благодарим всех за поддержку в это тяжелое время и черпаем мужество и силу из выраженного нам сочувствия. Мы бы попросили людей не спекулировать относительно обстоятельств инцидента, поскольку это может повлиять на продолжающееся расследование и причинить нам дополнительное беспокойство и боль в это тяжелейшее время», – отмечается в заявлении.

Полиция подтвердила, что авария с участием трех автомобилей произошла в 16.45 (19.45 мск) 25 ноября, в тот момент, когда Обретецкий выгуливал пса. Участников ДТП допросили, но не стали никого задерживать.

Напомним, бизнесмен пролежал в коме неделю после того, как его сбила машина.