Кремль не увидел угрозы в ситуации с беспорядками фанатов на матчах

Кремль считает естественным участие правоохранителей в пресечении беспорядков футбольных фанатов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, что и полиция, и следственные органы вмешиваются. Это нормальная практика», – передает ТАСС слова Пескова.

Он также напомнил, что футбольные болельщики неоднократно совершали правонарушения, «в этих случаях в дело вступают правоохранительные органы».

Отвечая на вопрос о том, насколько серьезной считают в Кремле ситуацию с правонарушениями, совершаемыми болельщиками, Песков заявил: «Мы не полагаем, что ситуация серьезна и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае есть спортивные власти, Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом».

В среду 34-летнего жителя Москвы оштрафовали на 5 тыс. рублей и лишили права посещать спортивные мероприятия на 1,5 года.

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Отметим, что за фанатов «Спартака» вступились болельщики ЦСКА, а в РФС воздержались от оценок ситуации.

Напомним, в среду в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснили, с чем были связаны задержания более 70 фанатов московского «Спартака» в Северной столице перед матчем с «Зенитом».

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