Полицейские в Индии застрелили четырех подозреваемых в зверском изнасиловании ветеринара

Сотрудники полиции застрелили четырех человек, подозреваемых в групповом изнасиловании и убийстве 27-летней девушки-ветеринара в городе Хайдарабад в Южной Индии. Преступление, за совершение которого мужчин арестовали на прошлой неделе, вызвало общенациональное возмущение и переросло в протесты.

Четверых мужчин доставили на место преступления ранним утром пятницы для проведения следственных действий, однако они напали на полицейских и попытались сбежать, после чего правоохранители застрелили подозреваемых, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление полиции.

По информации AFP, подозреваемые «пытались вырвать оружие у охранников, но были застрелены». Уточняется, что полицейские вызвали скорую помощь, однако мужчины скончались до прибытия медиков.

Обугленное тело 27-летней женщины обнаружили в подземном переходе в четверг, 28 ноября, в городе Шаднагар, примерно в 50 км от Хайдарабада – столицы индийского штата Телангана. Труп был завернут в одеяло и облит керосином.

По данным полиции, подозреваемые предложили девушке починить спущенную шину на ее скутере и отвезли ее на грузовике в укромное место. Сообщается, что девушка звонила своей младшей сестре, рассказала о мужчинах, которые согласились подвезти ее, и добавила, что боится. Позднее сестра пыталась дозвониться до жертвы, но телефон оказался выключен.

В субботу, 30 ноября, сотни протестующих собрались у полицейского участка на окраине Хайдарабада. Люди потребовали выдать им арестованных. Протестующие и законодатели требовали жесткого и быстрого наказания для подозреваемых, звучали призывы к публичному линчеванию.

Al Jazeera отмечает, что полицию Индии нередко обвиняют во внесудебных казнях. Кроме того, в статье говорится, что Индия, по оценке фонда Thomson Reuters, является самой опасной в мире страной для женщин. В 2017 году полиция Индии зарегистрировала 32,5 тыс. случаев изнасилования.

В октябре прошлого года в индийском курортном городе Манали двое местных мужчин напали на 33-летнюю российскую туристку и изнасиловали ее.