Адвокат оценила призывы Навального в связи с приговорами по делам о беспорядках в Москве

Призывы блогера Алексея Навального выходить к зданиям судов в поддержку обвиняемых по уголовным делам о несанкционированных митингах в Москве и экстремизме нельзя воспринимать всерьез, так как он всего лишь «выполняет свою работу», считает адвокат Сталина Гуревич.

Гуревич заявила, что «у Навального работа такая – писать и говорить, что все упало, Левиафан, выходите и спасайте Россию», за это ему платят деньги, «воспринимать всерьез это нельзя», передает РАПСИ.

Она подчеркнула, что задача Навального – «дестабилизировать обстановку».

«С учетом приговора Жукову, Навальный наговорил на четыре таких приговора, и потому у меня большой вопрос: почему его до сих пор не осудили? Пусть его сторонники лучше об этом подумают», – отметила эксперт.

При этом Гуревич призналась, что приговор по делу Жукова ей кажется «странным».

«В его (подсудимого) действиях призывах нет, по крайней мере в тех твитах, которые ему вменяли. Понятия экстремизма вполне конкретные, он не призывал к насильственной смене власти. То есть состава там нет, единственным разумным приговором был бы оправдательный. Но коль уж судебная власть считает, что это экстремизм, то не понятно, почему условный тогда дали», – сказала Гуревич.

Ранее Навальный через соцсети заявил, что суды в пятницу вынесут обвинительные приговоры и призвал сторонников выйти к их зданиям в поддержку якобы невиновных.

При этом Тверской суд Москвы в пятницу приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского.

Также Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условного срока студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности.