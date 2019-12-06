Общественная палата: Волонтеры по праву стали «героями нашего времени»

В стране уже наблюдается примерно двукратный рост участия молодых людей в волонтерских проектах. Но пока людей все равно недостаточно. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД член ОП Наталья Починок, комментируя результаты опроса, показавшего, что более 20 % россиян считают волонтеров «героями нашего времени».

«Фокус внимания на волонтера как на успешного, целеустремленного, социально-ориентированного человека должен быть направлен не только со стороны всего обществом, но и отдельно со стороны работодателями, – заявила член Общественной палаты, ректор РГСУ Наталья Починок. – Волонтеры – это люди, которые делают добро, люди с активной социальной позицией. Очень приятно, что эту категорию стали обозначать как некий ориентир нашего времени».

Рост популярности добровольческого движения, зафиксированный социологами ВЦИОМ, это результат усилий, предпринятых в рамках прошедшего Года волонтера, полагает Починок.

«Это результат шагов системы образования, и отдельно властей регионов. Конечно, нельзя не упомянуть и усилия разных движений – «Серебряное волонтерство», «Волонтеры Победы» и организации социальной направленности, к примеру, «Абилимпикс», которая занимаются людьми с инвалидностью, это также результат индивидуальных усилий волонтеров-медиков», – сказала Починок.

По ее словам, статистика показывает устойчивое развитие волонтерства в России. «Если теоретически 30% граждан любого возраста постоянно занимаются волонтерской деятельностью в том или ином регионе, городе или структуре, значит, наконец-то это явление стало в стране постоянным. Но пока мы к этому пока только стремимся. В стране уже наблюдается примерно двукратный рост участия молодых людей в волонтерских проектах. Но пока людей недостаточно», – посетовала член ОП.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, опрос ВЦИОМ, проведенный в начале декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, показал, что 21% граждан считают «героями нашего времени» волонтеров, добровольно оказывающих безвозмездную помощь и поддержку нуждающимся.

При этом 36% россиян считают «героями своего времени» порядочных, справедливых или честных людей, 19% – доброжелательных, вежливых или человечных, 18% – активных, инициативных или образованных, 13% – храбрых мужественных или сильных характером, 10% – неравнодушных, отзывчивых или внимательных, 10% - людей, которые заботятся или хотят помочь другим, 9% – патриотов России.

Под выражением «герои нашего времени» 13% граждан понимают людей, которые совершили подвиг, 9% – людей, которые хотят помочь другим, 8% – ответственных, 8% – защитников родины, армию, МЧС.

Среди профессий россияне выделили врачей – 49% опрошенных назвали их «героями нашего времени». 47% считают таковыми сотрудников МЧС, 31% - военных, служащих в горячих точках, 27% опрошенных так назвали учителей, ученики которых добились особых результатов. Еще 22% респондентов – полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников.