Россиян предупредили об опасности бороды и усов зимой

Мужчинам, которые носят бороду или усы, нужно тщательно ухаживать за ними в сезон гриппа и ОРВИ или сбривать, заявил главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По словам Тяжельникова, некоторые люди настаивают, что борода и усы согревают в мороз, но в реальности от них больше вреда, чем пользы, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, волос человека подобен фильтру, который впитывает и задерживает бактерии. При этом влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов.

Особенно возрастают риски получить на лице опасный «инкубатор» для вредоносных бактерий зимой, когда начинается сезон массовых простуд.

При этом уже заболевший человек имеет шансы заразиться повторно из-за волосяного покрова на лице. Тяжельников пояснил, что остатки мокроты оседают в волосах вокруг рта.

«Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях», – заявил эксперт.

Он также посоветовал владельцам бороды и усов внимательно следить за гигиеной волос.

Напомним, в ноябре врачи рассказали об опасности голых щиколоток зимой.