Сеть подпольных игровых клубов раскрыли в Москве

В Москве раскрыта сеть подпольных игровых клубов, уголовное дело заведено в отношении 11 человек, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По словам Ивановой, в зависимости от роли каждого фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной преступной группой».

«По данным следствия, не позднее апреля 2019 года соучастники с целью получения финансовой выгоды разработали план и вступили в преступный сговор для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Клубы были тщательно законспирированы и располагались в нежилых помещениях, а также в многоквартирных домах Москвы», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

Она добавила, что проведены обыски в офисных, жилых и нежилых помещениях, изъяты мобильные телефоны, пластиковые карты и другие предметы, имеющие значение для следствия.

В отношении шести фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения, троих – запрета определенных действий, один обвиняемый помещен под домашний арест.

Напомним, в сентябре 2018 года в СК сообщили, что в Москве ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса. Были ликвидированы 15 игровых клубов и казино, проведены более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержаны более сотни человек, в том числе и предполагаемый руководитель.