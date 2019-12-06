В Екатеринбурге найдено тело пропавшего арбитражного управляющего

Обнаружено тело, предположительно, арбитражного управляющего, пропавшего в Екатеринбурге в конце ноября, скорее всего, он был убит, сообщили в региональном СК.

«Личность установлена предварительно, его тело пока не опознано», – передает «Интерфакс» сообщили в ведомстве.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, тело мужчины с признаками криминальной смерти обнаружил в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга местный житель, выгуливавший собаку.

По данным СМИ, арбитражный управляющий пропал в Екатеринбурге в конце ноября.