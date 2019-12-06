В Екатеринбурге найдено тело пропавшего арбитражного управляющего

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6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:13  |  vz.ru
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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
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Новые санкции США против России сильно отличаются от старых

Ущерб экономики США от киберпреступлений оценивается в десятки миллиардов долларов в годФото: Markku Ulander/ТАСС
Вашингтон объявил об очередном пакете санкций, пущенном в ход против российских компаний и частных лиц. В центре внимания опять находятся вездесущие «русские хакеры», а посол Москвы в Вашингтоне выражает свое возмущение происходящим. Тем не менее эта ситуация отличается от эпизодов санкционной войны прошлого, и вот почему. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

Американцы смогут пускать свой аналог «Кинжала» с самолетов с дозвуковой скоростьюФото: edwards.af.mil
Соединенные Штаты поставили перед собой задачу догнать Россию в разработке одного из наиболее перспективных видов вооружений – гиперзвуковых ракет. Создавать собственные образцы в США начали еще несколько лет назад, но появление ракеты «Кинжал» резко подстегнуло активность американцев. Как это произошло и чем американская ракета будет отличаться от российских «Кинжалов»? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...

Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
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Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
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      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              В Екатеринбурге найдено тело пропавшего арбитражного управляющего

              6 декабря 2019, 10:05

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Обнаружено тело, предположительно, арбитражного управляющего, пропавшего в Екатеринбурге в конце ноября, скорее всего, он был убит, сообщили в региональном СК.

              «Личность установлена предварительно, его тело пока не опознано», передает «Интерфакс» сообщили в ведомстве.

              Как сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, тело мужчины с признаками криминальной смерти обнаружил в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга местный житель, выгуливавший собаку.

              По данным СМИ, арбитражный управляющий пропал в Екатеринбурге в конце ноября.


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