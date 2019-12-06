Посольство России рассказало о ситуации с арестованным в Сингапуре «Севастополем»

Посольство России в Сингапуре поддерживает контакт с местными властями и оперативно оказывает содействие по обращениям членов экипажа российского судна «Севастополь», которое было задержано в местном порту, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Сергей Новосельцев.

Новосельцев заявил, что «по всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определенных российским законодательством», передает ТАСС.

Он указал, что дипломаты находятся «в тесном контакте с руководством компании «Гудзон» и сингапурскими властями с момента возникновения конфликтной ситуации».

Представитель посольства также сообщил, что «в связи с наложенным в рамках иска на судно «Севастополь» обременением судовладелец в настоящий момент обязан согласовывать любые действия в отношении судна с представителями сингапурской службы судебных исполнителей через назначенного судом нового агента».

Новосельцев также сообщил, что судно прибыло в порт Сингапура 27 февраля согласно рейсовому заданию и оставалось там по указанию судовладельца «Гудзон». За время его стоянки образовалась задолженность за оказанные агентом услуги и портовые сборы в размере около 1 млн долларов, которая своевременно не была погашена.

Дипломат также указал, что «в этой связи компания Kingstate Maritime Agency (сингапурский агент судна) подала иск с целью взыскания долга, после чего судно было арестовано судом до урегулирования данного вопроса».

«Судебное заседание назначено на 17 декабря», – сообщил представитель дипмиссии.

Заместитель директора «Гудзона» Валерий Улискин заявил, компания не может сейчас выплатить такую сумму. По его словам, за время простоя команда «Севастополя» сменялась несколько раз, в данный момент на борту находятся 12 российских моряков.

Ранее сообщалось, что Сингапур собрался продать задолжавшее из-за санкций США российское судно.