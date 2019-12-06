Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В своем Facebook Лексус опубликовал запись разговора, который начался фразой пранкера: «Кремль на проводе».

«Ну, наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?» – сказал в ответ собеседник.

Столяров ответил, что просит у него снять запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну.

«Ну, у нас, смотрите... Хорошо, я тогда проведу вечер... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине!»?» – сказал собеседник пранкера, после чего разговор прервался.

«Ну раз уж [в программе на телеканале «Россия 1»] «60 минут» дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении))» – написал Столяров в описании к опубликованной записи.

Напомним, ранее ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева дозвонилась до Зеленского.

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