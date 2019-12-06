Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидают облачность, небольшие осадки, порывистый ветер, сообщают синоптики.

Днем в Москве от нуля до двух градусов тепла, ночью похолодает до одного градуса мороза. В Подмосковье от минус двух до плюс трех градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметок минус три градуса.

В пятницу синоптики прогнозируют западный и юго- западный ветер 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с, передает ТАСС.

Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе из-за порывистого ветра и гололедицы (до 9.00 мск и с 21.00 мск) 6 декабря. Атмосферное давление составит в регионе 742 мм ртутного столба.