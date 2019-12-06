Умер сбежавший из СССР в США экс-майор КГБ

В США умер 73-летний экс-майор КГБ Виктор Шеймов, которого агенты ЦРУ в 1980 году вывезли из СССР, сообщают СМИ.

Washington Post пишет, что умер Шеймов еще 18 октября. Это произошло в его доме в штате Вирджиния. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью легких, передает ТАСС.

В КГБ Шеймов работал в восьмом главном управлении, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью. Из СССР его вывезли вместе с женой и дочерью, передает РИА «Новости».