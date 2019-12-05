Лоза и Пригожин по-разному оценили музыкальное достоинство лучших песен 2019 года

Песни, которые россияне чаще всего слушали в 2019 году на стриминговых сервисах, ничего общего с музыкой не имеют, заявил газете ВЗГЛЯД известный композитор Юрий Лоза.

Ранее сервис «Яндекс.Музыка» назвал 10 самых популярных у россиян треков 2019 года. Самым прослушиваемым стал трек певицы Zivert «Life». В топ также вошли Тима Белорусских, Artik & Asti, Александр Ревва (как Артур Пирожков) и зарубежная певица Билли Айлиш.

«Я не слушаю эту музыку, современных вот этих вот ребятишек. Спросите любого музыканта моего поколения, они все скажут «ну детский сад, елки-палки». Ничего нового не открыто, ничего нового в этой музыке нет. В прошлом веке каждое новое поколение музыкантов привносило в музыку что-то свое, сейчас у нас просто переупаковывается старое, пришло поколение пользователей. К музыке это не имеет отношения. Это такой детский сад, что дальше некуда. Тот же Артур Пирожков, он даже придумать не может ту фигню, которую он поет», - заявил Лоза.

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин же уверен, что ничего страшного в том, что россияне слушают именно этих исполнителей, нет. Более того, рейтинг вполне логичен и оправдан, считает он.

«Людям всегда хочется чего-то новенького, свеженького, это абсолютно нормально. Это та же мода, сначала выходит что-то такое ультрамодное, кислотное, а потом «опа» и немножко классики. Вам всегда хочется чего-то новенького, но вы спокойно можете вернуться и к старенькому. И объективно, да, сегодня действительно Zivert, Тима Белорусских, Артур Пирожков являются фаворитами музыкального рынка, если с этой точки зрения смотреть. У меня нет никаких возражений и предубеждений на этот счет. Это действительность и факты», - сказал Пригожин газете ВЗГЛЯД.

В октябре около 3 тыс. пользователей Reddit отобрали песни 2010-х годов, которые, по их предположению, должны стать классикой к 2030-м годам.