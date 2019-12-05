Артисты Black Star и командиры самолетов поздравят россиян с Международным днем волонтера

Командиры самолетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», а также артисты лейбла Black Star поздравят россиян с национальным и Международным днем добровольца.

В честь национального и Международного дня добровольца 5 декабря пассажиров воздушных судов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» поздравят в тысячах метрах над землей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

После привычного отчета командира о набранной высоте, температуре за бортом и времени в пути всех пассажиров ждет неожиданное поздравление с днем волонтера и слова благодарности всем причастным к добровольческому движению.

Также, в этот день, более чем в 25 регионах России прозвучат аудиопоздравления голосами артистов лейбла Black Star. Россияне смогут услышать поздравления с национальным и Международным днем добровольца от любимых исполнителей в городском транспорте, аэропортах, вокзалах, торговых центрах и других общественных местах.

В поездах «Сапсан» с 27 ноября по 30 декабря на мультимедийных экранах в честь праздника будет транслироваться видеоролик проекта «Добро в России», посвященный волонтерам, их делам и образу жизни. А в поездах дальнего следования ОАО «РЖД» разместит более тысячи постеров с информацией о волонтерском движении и выдающихся инициативах.