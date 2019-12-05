Эксперты: Волонтерство должно быть от чистого сердца, а не ради выгоды

Эксперты, комментируя предложения о различных преференциях для волонтеров, отметили, что добровольческое движение должно быть основано на бескорыстии, а не на желании получить выгоду.

Пресс-секретарь Исторического парка «Россия - Моя история» в городе Челябинске Полина Глинских, личный опыт волонтерства которой составляет пять лет, отметила, что попробовала как минимум три направления работы добровольцем, но в какой-то момент ей расхотелось этим заниматься.

«Да, стала старше и появились более важные дела в жизни, но вместе с этим зародилось некое разочарование. К сожалению, институт волонтерства обретает формальные функции. Это закономерно, когда появляется стимулирующая составляющая: дополнительный балл к ЕГЭ, льготы, общественный статус и многое другое. Все это породило пласт людей, которые стали заниматься волонтерством исключительно с целью получения выгоды, самоутверждения или с целью «за бесплатно» попасть на какое-либо мероприятие», – заявила она.

Она считает, что это, может быть, и не плохо, так как молодежь все равно занята «более полезным делом вместо того, чтобы сидеть дома и ничего не делать».

«Но есть и «но». В основном всех привлекает помощь в мероприятиях, культурных и спортивных событиях. А чтобы помочь пожилым или пойти на субботник в свой выходной, тут возникает трудность, здесь желание улетучивается у большинства. Социальным волонтерством занимаются люди с большим и открытым сердцем, для которых это занятие не формальный способ самовыражения. Действительно важное и социально-значимое дело как сито отсеивает часть людей, оставляя тех, для кого волонтерство – это действительно бескорыстное занятие», – заявила она.

Глинских отметила, что любое направление развития волонтерства хорошо, «даже с учетом того, что что-то в этом деле стало формально».

«Помогать это правильно, что поделать, если кому-то за это нужно «дать конфету», – подытожила она.

Главный редактор «Вечерний Челябинск – онлайн» Максим Бодягин также отметил, что волонтерство выхолащивается из-за попытки его участников получить какие-либо преференции.

«С одной стороны, молодежь действительно нужно приобщать к большим хорошим делам на практике. С другой – зачастую понятие волонтерства выхолащивается, добровольная помощь подменяется обычной работой массовиком-затейником за подарки», – заявил он.

Бодягин добавил, что ему бы хотелось, чтобы как можно больше молодых людей помогали в хосписах и больницах, инвалидам на массовых мероприятиях, и в целом облегчали жизнь людям, попавшим в трудную ситуацию, а также развивали образовательные проекты, спортивные проекты.

«Но мне хотелось бы, чтобы все эти благородные поступки совершались с чистым сердцем, благодаря внутреннему призванию, благодаря желанию помочь, а не тяге обеспечить себе какие-то преференции. В противном случае, когда волонтерство подменяется разовыми проектами «за пряники», мы воспитаем в молодежи лишний цинизм, а его у современных молодых людей и без нас полно. Возможно, я рассуждаю как советский человек, но мне хотелось бы, чтобы у молодежи были не показные идеалы, а настоящие крепкие внутренние устои», – сказал он.

Накануне на эту тему высказывался также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, который заметил, что монетизация может убить волонтерство.

«При том, что полностью согласен, что поддержка нужна, с чем бы был аккуратнее – аккуратнее был бы с тем, что называется монетизацией. Как только волонтерство становится оплачиваемым, оно прекращает быть волонтерством. Все, в этот момент мы его убьем», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что грань в данном вопросе очень тонка. В качестве положительного примера Кириенко привел вузы, которые без министерских указаний ввели систему дополнительных баллов за волонтерство.

«Это гораздо более ценная история. Это уже, если хотите, культура такая. То есть сами вузы понимают, что ребята, которые имеют опыт волонтерской деятельности, они для них интереснее, у них потенциал больше», – пояснил Кириенко.

Он также добавил, что схожие инициативы проявляют некоторые работодатели, хотя они не обязаны спрашивать кандидатов о волонтерской деятельности.

«Мне кажется, что делать из этого автоматическую финансовую надбавку к зарплате или к пенсии – это опасная история. Весь смысл доверия к волонтерам заключается в том, что это люди, которые для других что-то делают безвозмездно», – прокомментировал Кириенко предложение.