Эксперты оценили доступность цифровой среды для инвалидов

Эксперты Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Банка России, Общественной палаты и научного сектора обсудили с представителями власти вопросы цифровой инклюзивности для пользователей с особыми потребностями.

Зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов напомнил, что согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конвенции ООН о правах инвалидов, обеспечение доступа к информации, включая глобальные интернет-ресурсы, входит в перечень основных прав человека. Он предложил расширить формы общественного контроля за доступностью сетевых ресурсов и в многоканальном формате обсудить релевантные ГОСТы, сообщают «Известия».

«По данным федерального реестра, в России насчитывается почти 12 млн инвалидов. Только в Москве проживает порядка 1 млн граждан с инвалидностью. В целом это 9% населения страны, которым менее других доступна даже цифровая интеграция», – напомнил он.

Директор аналитического института «Лаборатория законодательства», эксперт Института развития интернета Наталья Фадина рассказала о результате мониторингов социально значимых сайтов. По ее словам, в административных электронных ресурсах есть массовые недостатки: отсутствие или неправильная работа версий для слабовидящих граждан, отсутствие субтитров в трансляциях. Не меньше проблем с адаптацией и у популярных социальных сетей и мессенджеров. Исследование показало, что необходима системная работа по улучшению востребованных интернет-коммуникаций.

«В свое время все бренды стали переходить на экологичность, чтобы не потерять аудиторию. Так вот доступность должна стать новой экологичностью в интернете», – подчеркнула Фадина.

Опыт взаимодействия с Банком России по повышению доступности цифровой среды банковской системы представил основатель компании UsabilityLab Дмитрий Сатин. Он рассказал о методах и инструментах, применимых для финансового сектора и удобных для пользователей с различными ограничениями здоровья.

Также в рамках мероприятия прозвучали мнения и предложения от целевых учреждений и профильных специалистов по теме дискуссии. По итогам встречи будет сформирован единый документ для межведомственного рассмотрения

В дискуссии приняли также участие специалисты Минкомсвязи, Минтруда, Минпросвещения России, столичного департамента информационных технологий, крупнейшие компании – разработчики сайтов.

Замдиректора департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Арсений Недяк подчеркнул, что необходимо усилить онлайн-интеграцию граждан с инвалидностью. Этот показатель, по его словам, отражает степень готовности общества к дальнейшей цифровизации.

«В условиях постоянного совершенствования национального онлайн-пространства мы обязаны постоянно усиливать процессы социальной интеграции. Стратегически стремиться к общедоступности наших информационных модулей, программных продуктов, интернет-ресурсов. И цель нашей сегодняшней беседы – определить те опции, которые могут способствовать развитию цифровой экосреды страны», – сказал Арсений Недяк.

Начальник управления сопровождения проектов официального портала мэра и правительства Москвы Максим Алексашкин рассказал о том, как этот вопрос решается на столичном портале mos.ru. Он подчеркнул, что взаимодействие жителей и города всё чаще происходит в онлайн-формате и площадка стремится к общедоступности и удобству для всех пользователей.

Организатором экспертной встречи «Доступная цифровая среда» выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Встреча состоялась в преддверии форума «Неделя Российского Интернета» (RIW-2019).