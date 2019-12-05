Эксперты оценили доступность цифровой среды для инвалидов

Взгляд
5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 16:00  |  vz.ru
Разделы

Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
Перейти а раздел…

«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
Перейти а раздел…

Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти безвинного человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
Перейти а раздел…

Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Американские демократы готовят пятый Интернационал

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...

Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто и за что спорит в Арктике

    «Мракобес» Певцов против «предателя» Познера

    Трансгендер в мужской колонии

      Перейти а раздел…

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Вам нужен документ с указанием вашей национальности?
          • Да

          • Нет

          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Немецкий эксперт назвал наиболее вероятный сценарий в отношениях России и Германии
              Немецкие СМИ назвали отличие убийства чеченца в Берлине от «дела Скрипаля»Медведев рассказал Ивлеевой о будущем YouTube в РоссииБут рассказал о российских детях в руках американских педофиловЛукашенко заявил о жесточайшем «антибелорусском давлении» на Путина
              Россия выслала болгарского дипломатаАвстрия разыскала «племянницу российского олигарха» со скандального видеоПогребинский оценил шансы новой революции на УкраинеВ РПЦ ответили Киселеву на тему суррогатного материнства
              Эксперт объяснил, почему китайцы считают русских «воинственными волосатиками»На опоре Крымского моста нарисовали гигантское граффити с котомМедведев объяснил желание людей разных поколений жить в СССРСимоньян отреагировала на задержание продюсера Ruptly на саммите НАТО

              Главная тема


              Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

              «для операций по всей Европе»


              Французские СМИ нашли в Альпах «базу ГРУ»

              американская тюрьма


              Бут объяснил, почему ракеты «Томагавк» «летают через раз»

              громкий скандал


              Певцов ответил на шутку Урганта о конфликте с Познером

              Видео

              скандальное убийство


              Демарш Меркель против России вызван явной фальшивкой

              новое явление


              Как российских бомжей превращают в рабов

              «Сила Сибири – 2»


              Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

              турбины для Газпрома


              Почему сорвалась спецоперация по закупке в США запрещенного оборудования

              Жить по-новому


              Андрей Манчук: В Южной Америке взорвался политический вулкан

              Тенденция к падению


              Василий Стоякин: Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

              Отсутствие доверия


              Дмитрий Родионов: А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

              викторина


              Знаменитые цитаты – фейк или не фейк?

              на ваш взгляд


              Вам нужен документ с указанием вашей национальности?

              Эксперты оценили доступность цифровой среды для инвалидов

              5 декабря 2019, 15:01

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Эксперты Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Банка России, Общественной палаты и научного сектора обсудили с представителями власти вопросы цифровой инклюзивности для пользователей с особыми потребностями.

              Зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов напомнил, что согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Конвенции ООН о правах инвалидов, обеспечение доступа к информации, включая глобальные интернет-ресурсы, входит в перечень основных прав человека. Он предложил расширить формы общественного контроля за доступностью сетевых ресурсов и в многоканальном формате обсудить релевантные ГОСТы, сообщают «Известия».

              «По данным федерального реестра, в России насчитывается почти 12 млн инвалидов. Только в Москве проживает порядка 1 млн граждан с инвалидностью. В целом это 9% населения страны, которым менее других доступна даже цифровая интеграция», – напомнил он.

              Директор аналитического института «Лаборатория законодательства», эксперт Института развития интернета Наталья Фадина рассказала о результате мониторингов социально значимых сайтов. По ее словам, в административных электронных ресурсах есть массовые недостатки: отсутствие или неправильная работа версий для слабовидящих граждан, отсутствие субтитров в трансляциях. Не меньше проблем с адаптацией и у популярных социальных сетей и мессенджеров. Исследование показало, что необходима системная работа по улучшению востребованных интернет-коммуникаций.

              «В свое время все бренды стали переходить на экологичность, чтобы не потерять аудиторию. Так вот доступность должна стать новой экологичностью в интернете», – подчеркнула Фадина.

              Опыт взаимодействия с Банком России по повышению доступности цифровой среды банковской системы представил основатель компании UsabilityLab Дмитрий Сатин. Он рассказал о методах и инструментах, применимых для финансового сектора и удобных для пользователей с различными ограничениями здоровья.

              Также в рамках мероприятия прозвучали мнения и предложения от целевых учреждений и профильных специалистов по теме дискуссии. По итогам встречи будет сформирован единый документ для межведомственного рассмотрения

              В дискуссии приняли также участие специалисты Минкомсвязи, Минтруда, Минпросвещения России, столичного департамента информационных технологий, крупнейшие компании – разработчики сайтов.

              Замдиректора департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Арсений Недяк подчеркнул, что необходимо усилить онлайн-интеграцию граждан с инвалидностью. Этот показатель, по его словам, отражает степень готовности общества к дальнейшей цифровизации.

              «В условиях постоянного совершенствования национального онлайн-пространства мы обязаны постоянно усиливать процессы социальной интеграции. Стратегически стремиться к общедоступности наших информационных модулей, программных продуктов, интернет-ресурсов. И цель нашей сегодняшней беседы – определить те опции, которые могут способствовать развитию цифровой экосреды страны», – сказал Арсений Недяк.

              Начальник управления сопровождения проектов официального портала мэра и правительства Москвы Максим Алексашкин рассказал о том, как этот вопрос решается на столичном портале mos.ru. Он подчеркнул, что взаимодействие жителей и города всё чаще происходит в онлайн-формате и площадка стремится к общедоступности и удобству для всех пользователей.

              Организатором экспертной встречи «Доступная цифровая среда» выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Встреча состоялась в преддверии форума «Неделя Российского Интернета» (RIW-2019).


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............